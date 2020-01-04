В Амстердаме во время шоу с 10-метровой высоты упали два акробата из России

В Амстердаме в театре "Карре" произошел несчастный случай — во время представления "Всемирный рождественский цирк" с 10-метровой высоты упали два артиста-акробата из России.

Продюсер представления Хенк ван дер Мейден рассказал, что артисты, исполняющие номер "Небесные ангелы", одновременно сорвались с высоты около 10 метров. Мужчина при этом упал на женщину, передает ТАСС. Продюсер шоу уточнил, что эта пара известна тем, что выступает без защитной сетки.

Акробаты были немедленно госпитализированы. При поступлении в больницу оба находились в сознании. По словам врачей, травмы одного из артистов очень серьезные.

Сразу после инцидента вся публика была выведена из зала, а выступление отменено.

Расследованием происшествия займется специальная инспекция при Министерстве социальных дел и занятости Нидерландов, так как все произошло на рабочем месте.

Ежегодное представление "Всемирный рождественский цирк" проводится уже 35 лет. В нем принимают участие несколько десятков артистов из девяти стран. В 2017 году номер "Небесные ангелы" получил престижную цирковую награду "Золотой клоун".