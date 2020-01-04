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4 января 202005:41

Премьер Австралии призвал к тушению лесных пожаров почти 3 тысячи военных

EPA

Около трех тысяч военнослужащих резерва призваны к тушению лесных пожаров на юго-востоке Австралии.

Об этом объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Для борьбы со стихийным бедствием правительство страны обязалось выделить почти 14 миллионов долларов США — на аренду пожарных самолетов.

Тем временем, два человека стали жертвами лесных пожаров на острове Кенгуру в южной части Австралии. Их тела были найдены в автомобиле.

Премьер-министр штата Южная Австралия назвал текущую ситуацию на острове "очень опасной", передает ТАСС.

К настоящему моменту огнем охвачены территории на юго-востоке континента — в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Часть регионов на южном побережье закрыты для туристов, а местные жители получили сообщения о срочной эвакуации.

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