Премьер Австралии призвал к тушению лесных пожаров почти 3 тысячи военных

Около трех тысяч военнослужащих резерва призваны к тушению лесных пожаров на юго-востоке Австралии.

Об этом объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Для борьбы со стихийным бедствием правительство страны обязалось выделить почти 14 миллионов долларов США — на аренду пожарных самолетов.

Тем временем, два человека стали жертвами лесных пожаров на острове Кенгуру в южной части Австралии. Их тела были найдены в автомобиле.

Премьер-министр штата Южная Австралия назвал текущую ситуацию на острове "очень опасной", передает ТАСС.

К настоящему моменту огнем охвачены территории на юго-востоке континента — в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Часть регионов на южном побережье закрыты для туристов, а местные жители получили сообщения о срочной эвакуации.