Корпорация Microsoft: с 14 января прекращается поддержка Windows 7

Корпорация Microsoft напоминает: с 14 января прекращается поддержка Windows 7.

С этого момента "семерка" больше не будет обновляться. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), чтобы в том числе обеспечить должный уровень безопасности​​​.

В пресс-службе Microsoft в России рассказали, что при создании Windows 10 на первое место вышли проблемы кибербезопасности и необходимость противостоять новым типам угроз.

Также в компании предупредили, что установка современной ОС на морально устаревшее оборудование не решит проблему. При этом, скорее всего, существенно снизится производительность, сообщает РИА Новости.



В Microsoft сообщили, что после 14 января работа устаревших устройств на Windows 7 не остановится, но обновлений, обеспечивающих стабильность и производительность работы операционной системы, не будет.