Правительственным войскам Сирии до столицы террористов осталось 45 километров

Правительственные войска Сирии выбили боевиков из населенного пункта Эт-Тах в провинции Идлиб и заняли его. Оттуда до столицы региона, где до сих пор находятся террористы, 45 километров. Но до настоящего мира в Эт-Тахе еще далеко.

Мирных жителей на этих улицах практически не осталось. Все они бежали после начала обстрелов со стороны боевиков. Это населенный пункт Эт-Тах.

До Идлиба по прямой порядка 45 километров. Бои за эти кварталы завершились лишь несколько дней назад. Сейчас основная задача правительственных сил — удержать освобожденные районы.​​

Город освободили, но снаряды боевиков все еще продолжают прилетать. Поэтому максимально быстро и осторожно в сопровождении сирийских солдат мы проносимся по улицам. Посреди завалов обычная недостроенная высотка. Это один из временных наблюдательных пунктов. Все окрестности отсюда хорошо просматриваются.​

На востоке — линия разграничения. А там проходит основная автомагистраль. Боевики там заняли оборону. Их огневые точки расположены прямо у дороги. Нам нужно занять ближайшую деревню, чтобы окружить их.​​

Эт-Тах — стратегически важная точка на подступах к Идлибу. Боевики группировки "Хайят-Тахрир-аш-Шам" регулярно совершают вылазки, в том числе и на заминированных автомобилях со смертниками. Впрочем, все атаки правительственным силам удается отбивать.

Трофейное оружие, отбитое бойцами правительственной армии под Идлибом. Самодельная пушка калибра 300 миллиметров. По сути, обычная газовая труба. Стреляет газовыми баллонами на расстояние до шести километров.​

А еще разнокалиберные минометы, множество автоматов и винтовок. Даже противотанковые ружья времен Второй мировой войны. Здесь же — беспилотники, современные установки с прицелами ночного видения, медикаменты и рации.​​

Все это боевики побросали при отступлении. И это только в одной деревне. Что-то мы сможем использовать, что-то пойдет на переплавку.​​ Но самый интересный трофей, пожалуй, броневик. Так и не скажешь, что в прошлом это обычный гражданский пикап. На него наварили бронепластины и установили пулемет. В лобовом стекле — след от попадания пули. В боковом — сквозное отверстие.​ На этом броневике они обстреливали наши позиции. Но наш снайпер остановил их. Прекрасный выстрел.

Сирийское командование призывает боевиков сложить оружие. Те в ответ продолжают упорное сопротивление и периодически пытаются атаковать.​ Сирийские военные ежедневно фиксируют десятки обстрелов со стороны боевиков. Также перемещение тяжелой техники — танков и минометов. По данным разведки, боевики планируют очередное наступление, к которому нужно быть готовым.