Ибрагимович забил в первом же матче за "Милан"

Шведский футболист Златан Ибрагимович записал на свой счет первый гол за итальянский "Милан" спустя день после подписания контракта с "россонери". Это произошло в товарищеской встрече против клуба "Роденсе".

Матч завершился разгромной победой красно-черных" со счетом 9:0. Помимо гола Ибрагимович также отдал голевую передачу на одноклубника Хакана Чалханоглу. Дублями отличились Кшиштоф Пентек и Давиде Калабрия, по одному голу у Лукаса Пакеты, Рафаэла Леау и Самуэля Кастильехо.

