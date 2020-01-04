На Ставрополье в частном доме сгорели четыре человека

В селе Горькая Балка на Ставрополье в ночь на субботу загорелся жилой дом. К 3.40 по московскому времени пожарные полностью справились в огнем.

В обломках здания спасатели обнаружили тела троих взрослых и ребенка, пишет ТАСС. Причины трагедии выясняет дознаватель МЧС.