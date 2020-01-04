Помпео приукрасил реакцию иракцев на гибель Сулеймани

Газета "Нью-Йорк таймс" уличила Майка Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель генерала Сулеймани. Издание изучило 22-секундную видеозапись, размещенную Помпео в "Твиттере". В твите Помпео утверждает, что иракцы "танцуют на улицах в поддержку свободы" и что жители "благодарны за то, что генерала Сулеймани больше нет".

Издание считает, что картина всеобщего ликования, преподнесенная Помпео, явно приукрашена. На самом деле никто из людей, попавших в кадр, не танцевал. Только один человек действительно ликовал по поводу гибели Сулеймани, остальные скандировали, что его смерть стала отмщением за смерть иракцев, протестовавших против присутствия Ирана на территории своей страны.

Газета обратилась за комментарием в Госдепартамент, но пока не получила ответ."Нью-Йорк таймс" считает видео примером того, как распространяется дезинформация в современном мире. Газета считает, что Помпео слишком стремился создать нужную Вашингтону картину происшедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела предместий Багдада погиб генерал Касим Сулеймани – руководитель спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции. Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.