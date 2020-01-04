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4 января 202011:03

Карлос Гон утверждает, что сбежал из-под ареста сам

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон, обвиняющийся в нескольких преступлениях, покинул свой дом в Токио самостоятельно, утверждает издание Sankei. Ранее в СМИ утверждалось, что Гона, находящегося под домашним арестом, 29 декабря вынесли в кофре для аудиоаппаратуры музыканты. Однако издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что Гон покинул дом сам в сопровождении двух охранников.

Далее частный самолет с Гоном на борту вылетел из международного аэропорта Кансай и прибыл в аэропорт в турецком Стамбуле утром 30-го. По словам источника, турецкая компания гражданской авиации MNG Airlines, которая арендовала два самолета, используемых обвиняемыми, обнаружила после полета два черных короба. В одном из них находился аудиодинамик. Сотрудники авиакомпании сообщили на допросе, что черные короба были использованы для побега.

Однако свою квартиру в Токио Карлос Гон покинул сам, не в ящике для аудиооборудования. Побег был совершен 29 декабря сразу после того, как с его дома было снято наружное наблюдение, которое вели частные детективы, нанятые компанией Nissan. Это подтверждают и записи расположенных поблизости камер наблюдения, которые изучает местная полиция.

Сам Гон в своем заявлении также подчеркнул, что побег из Японии в Ливан он совершил самостоятельно, без чьей-либо помощи. Примечательно, что наблюдение частных детективов с квартиры Гона было снято после того, как его адвокаты пригрозили Nissan судебным иском.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Гон обвиняет японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

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