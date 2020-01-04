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4 января 202010:01

ЦСКА, "Химки" и "Зенит" синхронно проиграли матчи Евролиги

twitter.com/cskabasket

Российские баскетбольные клубы проиграли свои матчи 17 раунда Евролиги. Московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит" не смогли добиться побед в своих поединках. Одновременные поражения произошли с российским клубами в третий раз в сезоне.

Столичные "армейцы" играли против греческого "Панатинаикоса" и завершили свой поединок поражением со счетом 102:106. Победитель матча был выявлен по итогам овертайма. Для баскетболистов ЦСКА это поражение стало шестым в сезоне Евролиги. После 17 туров они располагаются на пятом месте.

"Химки" играли на выезде с турецким "Анадолу Эфес". Матч завершился разгромом игроком баскетбольного клуба из Подмосковья. Итоговый счет 82:101 в пользу хозяев площадки. Химчане с восемью победами из 17 занимают девятое место.

"Зенит" же неудачно съездил в гости к "Милану", матч с которым завершился с минимальным счетом 72:73 в пользу итальянского клуба. Теперь в пассиве петербуржцев 13 поражений в 17 матчах и последнее место Евролиги.

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