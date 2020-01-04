Ночь в Амстердаме обойдется туристу в дополнительные три евро

Новый налог для туристов придумали в Нидерландах. Теперь желающим остаться в Амстердаме на ночь придется заплатить дополнительно 3 евро, передает телеканал "Россия 24".

Согласно документам Совета по туризму Нидерландов, мера вводится для контроля за потоком посетителей. В город с населением в 1 миллион человек ежегодно приезжают 17 миллионов туристов.