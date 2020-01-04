В парке "Земля леопарда" хищников отныне можно увидеть в нескольких шагах

В национальном парке "Земля леопарда" установили фотоукрытия для скрытого наблюдения за дикими животными. Увидеть и запечатлеть грациозных краснокнижных кошек теперь можно с расстояния в несколько шагов.

Одному наблюдателю уже повезло. Фотографу из Южной Кореи впервые удалось сделать художественный снимок дальневосточного леопарда по имени Тайфун. Ранее этот хищник попадал в объективы только автоматических видеокамер.

Воодушевленные успехами своего коллеги, в национальный парк устремились десятки экотуристов и профессиональных охотников за удачными кадрами.

Наблюдать за поведением леопардов в естественной среде обитания стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов и проекта "Дикий Дальний Восток", сообщает телеканал "Россия 24".