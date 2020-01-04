СКР начал проверку из-за избиения стоматологом женщины с ребенком

СКР начал доследственную проверку спорной ситуации в стоматологической поликлинике Уссурийска, где врач отказал в помощи ребенку и сломал пальцы его матери.

Инцидент произошел 3 января, тогда же в соцсетях появилась запись, сделанная пострадавшей на телефон.

"Обратились за экстренной помощью, так как ребенок не кушает двое суток. Врач отказал в помощи, не пояснив. После чего женщина потребовала письменный отказ, понимая, что врач не идёт ни на какой контакт", — написал автор, уточнив, что пострадавшую зовут Светлана, а ее сыну три с половиной года.

Судя по кадрам, врач ударил преследовавшую его женщину дверью, а потом силой попытался вырвать телефон из рук. По предварительным данным, пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также переломы указательного и среднего пальцев на правой руке. В городской администрации подтвердили "факт нанесения телесных повреждений".

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечается в сообщении приморского управления СКР.