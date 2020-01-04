Армия Ирака: американцы не атаковали кортеж шиитского ополчения в Багдаде

Вооруженные силы Ирака в субботу опровергли сообщения об атаке самолетами коалиции во главе с США машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Ранее телеканал "Ас-Сумария" передал, что в районе Эт-Таджи к северу от Багдада погибли семь человек, включая врачей и шиитского религиозного лидера.

Представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", осуществляемую США и их союзниками, написал в Twitter, что в указанном районе самолеты коалиции не летали несколько дней, пишет ТАСС.

Обстановка в Ираке резко обострилась в последние несколько дней. 29 декабря 2019 года США атаковали пять объектов группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. Перед этим в результате обстрела базы в Киркуке погиб гражданский американец.

В ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа обстреляли аэропорт Багдада. При налете погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.