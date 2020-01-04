После нападения пассажира на женщину-таксиста в Волгограде возбуждено уголовное дело

Пассажир такси, напавший на женщину-водителя с ножом в Волгограде, арестован. Заведено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 января пассажир такси поначалу отказался оплачивать проезд, а затем напал на женщину-водителя с ножом. Ударив женщину несколько раз клинком в лицо, 39-летний преступник попытался угнать машину, но не смог после вмешательства прохожих.

35-летняя многодетная мать была госпитализирована с резаными ранами лица. По информации ГУ МВД, подозреваемый в нападении на женщину ранее трижды судим