На обновление рыбопромыслового флота России выделят триллион четыреста миллиардов рублей

Государство окажет поддержку в обновлении рыбопромыслового флота России. Повысится качество судов, их безопасность и экологичность, возрастёт эффективность добычи.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление правительства. Документ, в том числе, даёт право получить субсидию в размере 30 процентов от стоимости нового судна, но при выполнении ряда условий.

Так, заказ на строительство следует разместить на отечественной верфи, а после спуска на воду судно должно пять лет ловить рыбу под флагом России. В ближайшие три года госбюджет планирует потратить на такую поддержку почти триллион четыреста миллиардов рублей.