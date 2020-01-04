Никонов поделился своими секретами и ритуалом

Почему накануне экзамена полезно петь? Как прийти на экзамен со свежей головой? Этими и другими секретами в разгар зимней сессии поделился декан факультета госуправления МГУ, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Никонов признался, что некоторыми секретами он пользовался и сам, когда был студентом. Чтобы накануне экзамена голова была свежей, необходимо проводить время на свежем воздухе: гулять, кататься на лыжах или коньках, цитирует депутата РИА Новости. Причем вне зависимости от погоды, не менее полутора часов в день.

Сам Никонов в студенческие годы в день перед экзаменом переставал корпеть над учебниками уже в районе семи часов вечера. Он принимал расслабляющую ванну и пытался просто привести в порядок нервную систему, абстрагироваться от экзамена. Однако утром можно повторить факты, даты и таблицы, чтобы освежить знания. А вот "набрасываться" на учебники в последний день, пытаясь зазубрить массу знаний, депутат не советует.

С утра перед экзаменом необходимо как следует размять голос, лучше всего это делать с помощью пения, поскольку оно еще и повышает настроение. "Если не умеешь петь – тем более", — уточнил декан.