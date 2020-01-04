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4 января 202012:24

"О чем, черт возьми, вы думали?" Берген описал инцидент с Трампом и Путиным

Трамп отругал своих сотрудников за нерасторопность в организации телефонного разговора с Путиным, сообщает Business Insider со ссылкой на книгу известного журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса". Речь от инциденте, произошедшем в январе 2017 года. Тогда во время ланча в Вашингтоне премьер Великобритании Тереза Мэй спросила Трампа, говорил ли он с Путиным с тех пор, как приступил к работе на посту президента США. Услышав отрицательный ответ, советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн вмешался в разговор и сообщил Трампу, что Путин пытался ему позвонить несколько дней назад. Однако помощники Трампа не нашли времени в рабочем графике Трампа.

Трамп отреагировал на это заявление довольно резко: "Вы шутите? О чем, черт возьми, вы думали? Как это возможно, чтобы Путин звонил мне, а вы его не соединили?" Позже он вернулся к теме телефонного разговора с российским лидером и отчитал подчиненных за нерасторопность.

В итоге в конце января телефонный разговор Трампа с Путиным все же состоялся, напоминают американские СМИ.

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