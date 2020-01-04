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Фильм "Холоп" 1 час назад

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4 января 202012:53 (обновлено в 13:25)

"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

Новая комедия "Холоп", снятая при поддержке телеканала "Россия 1", собрала в российском прокате более миллиарда рублей. Об успехе фильма от режиссера Клима Шипенко, известного по картинам "Салют-7" и "Текст", свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Фонда кино

В главных ролях снялись сербский актер Милош Бикович (Гриша) и Александра Бортич (Лиза). По сюжету, отец героя, устав от постоянных выходок отпрыска, решил устроить ему жесткое испытание. После очередного загула Гриша просыпается в царской России за год до отмены крепостного права.

Фильм вышел в широкий российский прокат 26 декабря. В день премьеры "Холоп" заработал более 46 миллионов рублей, а первый уик-энд принес картине 303 миллиона рублей. Общие сборы картины за десять дней проката составляют более миллиарда рублей.

 

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