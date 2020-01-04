Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент поручил правительству оказать содействие властям Свердловской области в подготовке и проведении соревнований. А также в освещении приготовлений в СМИ, которые должны обратить внимание на актуальные проблемы развития студенческого спорта.

Сегодня же опубликован указ Владимира Путина о присвоении государственных наград. В частности, ордена Дружбы удостоен руководитель федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. В числе награждённых — работники транспорта, нефтяной и газовой промышленности, аграрии, машиностроители и металлурги, передает телеканал "Россия 24".