Пьяный мужчина открыл огонь из ружья в Твери

В Твери спустя три дня задержали мужчину, который в новогоднюю ночь открыл огонь из ружья во дворе многоэтажки. Найти его помогла сделанная близкими стрелка видеозапись, опубликованная в соцсетях.

Инцидент произошёл в одном из дворов на улице 1-я Суворова. На кадрах видно, как стоящий возле припаркованных машин мужчина стреляет в воздух. Его спутницам пальба, судя по всему, пришлась по вкусу, чего не скажешь о соседях.

Утром 4 января стражи порядка сообщили о задержании подозреваемого. Мужчина находился в нетрезвом виде, а обуревавшие его чувства по случаю наступления Нового года решил выразить с помощью принадлежащего ему гладкоствольного ружья "Вепрь-12". Обычно уличные стрелки используют охолощенное оружие, но на сей раз в дело пошло боевое.

Меру пресечения подозреваемому пока не избрали.