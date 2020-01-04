"Бавария" бесплатно получила вратаря "Шальке" на пять лет

Футбольный клуб "Бавария" объявила о заключении контракта с вратарем гельзенкирхенского "Шальке-04" Александером Нюбелем. Срок соглашения игрока и мюнхенского клуба составит пять лет. Страж ворот переедет в Мюнхен летом 2020 года.

Примечательно, что 23-летний голкипер "кобальтовых" достался "Баварии" бесплатно. Контракт Нюбеля с "Шальке" рассчитан до 30 июня, накануне он отказался его продлевать, а новый договор с мюнхенцами вступит в силу первого июля, сообщает официальный сайт "красных". У игрока будет статус свободного агента и "Баварии" не придется нести финансовых потерь.

За "Шальке" Нюбель выступал с 2015 года. Всего в его активе 35 матчей. После 17 туров немецкой Бундеслиги "Шальке" с 30 очками занимает пятое место, в то время как "Бавария" с 33 – третье.