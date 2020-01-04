"Смерть Америке": коалиция США снижает интенсивность операций в Ираке

Жители Багдада собрались в одном из шиитских районов города, чтобы проститься с убитым в результате американского удара иранским генералом Касемом Сулеймани, передает "Интерфакс". "Смерть Америке", — скандируют участники многотысячной демонстрации и грозят Штатам местью.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что возглавляемая США коалиция снижает интенсивность и масштабы операций в Ираке из-за роста антиамериканских настроений. Находящихся в стране военнослужащих Соединенных Штатов взяли под усиленную охрану.

Тем временем, РИА Новости приводит слова другого иранского генерала Мохсена Резаи: Бывший глава КСИР считает, что данные о передвижении Сулеймани Вашингтону предоставил Тель-Авив.

Жертвами нанесенного в районе багдадского аэропорта авиаудара погибли пятеро иракцев и столько же иранцев. Тегеран пообещал ответить. Случившееся ранее обсудили Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Лидеры России и Франции выразили обеспокоенность в связи с тем, что убийство генерала Сулеймани может спровоцировать серьезное ухудшение ситуации в регионе. Их американский коллега Дональд Трамп, комментируя авиаудар, заявил, что иранский военачальник "попался", а госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон готов к ответу Тегерана. Позже Госдеп сообщил, что стратегия Соединенных Штатов по отношению к Ирану не изменится.