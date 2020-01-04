Такси опрокинуло карету скорой помощи в Краснодаре

Пациентка и сопровождавшая ее родственница пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи с такси в Краснодаре. ДТП попало в объективы нескольких камер.

Авария произошла около шести часов утра 4 января на углу улиц Северная и Седина. На кадрах видно, что служебная машина с включенными проблесковыми маячками (работала ли сирена, запись не позволяет судить) вылетела на перекресток на красный сигнал светофора и оказалась на пути "Яндекс.Такси".

От удара в заднюю часть скорая завалилась на правый бок и, вращаясь, проскользила по асфальту еще около 15 метров.

По данным телеканала "Краснодар", пострадали две пассажирки скорой, выбраться из салона им помогли очевидцы аварии.