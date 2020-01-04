Футболист "Витесса" обвинил Слуцкого в потере игровой практики

Нападающий голландского "Витесса" Рой Беренс высказался о российском наставнике Леониде Слуцком, который в конце ноября завершил свою работу в клубе из Арнема. Голландец припомнил Слуцкому старые обиды.

"Я высказывал тренеру свое видение того, как должна играть команда, ведь я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл нападающего, но Слуцкий придерживался своего плана, — приводит слова Беренса Чемпионат.Com. – Он заявил, что у него иное мнение и больше я не входил в его планы".

"Это лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год футбола. Я же надеялся на поддержку моих одноклубников, но в футболе все в первую очередь думают только о себе. Так устроен мир. Я делал то, что считал правильным – дальнейшее же было результатом этих действий".

Беренс является игроком "Витесса" с 2018 года. Всего форвард сыграл в 26 играх, в которых отметился двумя голами. Однако в нынешнем сезоне участия в играх своего клуба он не принимал.

Слуцкий же покинул "Витесс" в ноябре 2019 года после пяти поражений кряду. В конце года он возглавил казанский "Рубин".