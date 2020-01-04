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4 января 202014:50

Медведев и Румас обсудили энергетику и другие вопросы

EPA

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в субботу в телефонной беседе обсудили сотрудничество двух стран, в том числе затронув и сферу энергетики.

В конце разговора главы правительств поздравили друг друг с Новым годом и приближающимся Рождеством, пишет ТАСС.

В четверг концерн "Белнефтехим" сообщил, что из-за отсутствия подписанных контрактов на поставку нефти из России, белорусские НПЗ работают в режиме минимальной технологической загрузки. Поставки сырья от российских нефтекомпаний прекратились 1 января. Декабрьских запасов нефти предприятиям "Белнефтехима" хватит приблизительно до 20 января.

Позже в концерне сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

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