Работа натовской миссии в Ираке приостановлена

Работа миссии НАТО в Ираке по подготовке кадров для местной армии приостановлена, поскольку американские авиационные удары вызвали в стране нестабильность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января Штаты провели в районе аэропорта Багдада операцию против генерала Касема Сулеймани — командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса страже исламской революции (КСИР). Вашингтон считает Сулеймани причастным к нападению на посольство США в Багдаде.



Между тем, как сообщает РИА Новости, глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил после гибели Сулеймани, что Тегеран не хочет напряженности в регионе. Саму атаку на генерала и его заместителя Зариф назвал терактом.

Зариф также обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке после гибели Касема Сулеймани со своим китайским коллегой Ван И.

Сегодня жители Багдада собрались в одном из шиитских районов, чтобы проститься с убитым генералом. Участники многотысячной демонстрации скандируют "Смерть Америке".