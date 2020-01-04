Лыжники Устюгов и Большунов взяли две медали спринта "Тур де Ски"

В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась спринтерская гонка среди мужчин в рамках шестого этапа лыжного "Тур де Ски". Два места на пьедестале заняли российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов.

Победу в гонке праздновал норвежец Йоханнес Клебо, время которого составило 3 минуты 03,78 секунды. Устюгов стал вторым, отстав от победителя из Скандинавии на 0,70 секунды. Замкнул тройку Большунов. Его отставание составило 1,33 секунды.

В десятку лучших вошли также еще два россиянина: Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко, финишировавшие с пятым и шестым результатами соответственно.