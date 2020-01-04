Непряева завершила спринт "Тур де Ски" шестой. Ее уронила норвежка

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла завершить гонку в классическом спринте "Тур де Ски" на призовом месте, и финишировала на шестой строчке. Гонка шестого этапа проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Уже в самом начале заезда Непряева упала после того, как норвежка Астрид Якобсен угодила палкой в одно из лыж россиянки. После этого инцидента Непряева уже не смогла настигнуть убежавших вперед соперниц. Она приехала на финиш через 15,30 секунды после победительницы.

А победу праздновала словенка Анамария Лампич, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 03,03 секунды. Второе место – у той самой Якобсен, пересекшей финишную линию спустя 0,22 секунды. Третье место – у американки Джессики Диггинс (+0,28).

В воскресенье, пятого января, "Тур де Ски" завершится масс-стартом.