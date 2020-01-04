Убийство Сулеймани: глава МИД Ирана созвонился с коллегами из России, Турции и КНР

Главы внешнеполитических ведомств Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Обстановка в регионе накалилась после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке в результате атаки США.

Лавров выразил свои соболезнования. Аналогично в ходе телефонной беседы произнесли слова сочувствия министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Одновременно с этим решительно осудило атаку США правительство Венесуэлы. Это действие ничем не обосновано с точки зрения международного права, заявили в МИД Боливарианской Республики, оно было направлено непосредственно против военачальника и группы офицеров высокого ранга суверенной страны в зоне конфликта. Каракас выразил свои соболезнования Ирану и Ираку, передает ТАСС.

Последние события в Ираке обсудили по телефону геенсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер.

Ранее НАТО приостановила работу своей миссии в Багдаде по подготовке офицеров для иракский армии.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани в районе аэропорта столицы Ирака. Удар был нанесен по распоряжению американского президента Дональда Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить убийцам офицера.