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4 января 202016:04

Врач назвал Шумахера человеком, сильно отличающимся от прежнего

express.co.uk

Нейрохирург Никола Аччарри поделился своим мнением о состоянии семикратного чемпиона по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера. "Красный барон" по-прежнему восстанавливается от тяжелой травмы головы. Накануне он отметил 51-летие.

"Слова родственников Михаэля я воспринимаю очень аккуратно, ведь никто не имеет доказательств того, что говорится публично. Информации очень мало, — приводит слова Анччарри Motorsport.Com. – После того происшествия прошло шесть лет. Мы должны представить человека, имеющего очень много отличий от того, которого мы помним".

Напомним, что 29 декабря 2013 года Шумахер получил серьезное повреждение головы после скоростного спуска на горных лыжах. У него была диагностирована черепно-мозговая травма с большим количеством повреждений обоих полушарий мозга.

В конце 2018 года сообщалось, что великий автогонщик больше не прикован к постели.

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