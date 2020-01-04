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4 января 202016:23

Пойманная ондатра напала на рыбака в Бурятии

Instagram

В Бурятии рыбак случайно поймал на блесну ондатру, но грызун не только не стушевался, а бросился в атаку на противника. Потешная схватка попала на видео.

 

"Я думаю, что у меня не клюет?! А это ты там мешаешься! А я-то думал щука", — посетовал рыболов.

Предложение убираться восвояси и не мешаться под ногами ондатра проигнорировала, более того, попыталась прогнать мужчину от лунки, но "споткнулась" о бур.

Пользователи соцсетей принялись упражняться в остроумии, отмечая, что это не наглый грызун одолел рыбака, а рыбак надоел ондатре. Нашлись и те, кто резонно подметил: поймать в год крысы (пусть он еще и не наступил) мускусную крысу — большая удача.

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