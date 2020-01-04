Модель, обвинившую Сафронова в изнасиловании, отправили в СИЗО за вымогательство

Московская модель Марина Рудницкая отправилась за решетку, девушка подозревается в вымогательстве.

Рудницкая обвинила известного художника Николаса Сафронова в изнасиловании, но не стала обращаться в полицию, а потребовала у Сафронова полмиллиона рублей за молчание, пригрозив разоблачением в ток-шоу на федеральном канале.

Подруга Рудницкой Татьяна Морозова выступила посредником в сделке. Обеих задержала полиция во время передачи денег. Морозову посадили под домашний арест, передает ТАСС.