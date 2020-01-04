Гвардиола: после первого сезона в "Барселоне" у меня сплошные провалы

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с иронией ответил на вопрос о том, считает ли он нынешний сезон провальным. Испанский специалист признался, что считает таковым не только нынешний.

"После того, как я с "Барселоной" выиграл шесть трофеев в первый же сезон работы в ней я неизменно проваливаюсь, — приводит слова Гвардиолы Marca. – Я терпел неудачу за неудачей после того, как достиг этого. Но это то, что я принимаю. С этим никаких проблем".

Напомним, что "Манчестер Сити" является действующим чемпионом английской премьер-лиги. Однако после 21 тура нынешнего сезона чемпионата Англии манкунианцы занимают третью строчку, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.