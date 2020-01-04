Футбольный клуб пригласил своих болельщиков на кладбище

Французский футбольный клуб "Нанси" в преддверии Нового года оказался в центре курьезной ситуации. Представители клуба второго дивизиона чемпионата Франции разослали своим болельщикам поздравления с праздниками, где приглашали их на кладбище.

Пресс-служба "Нанси" сделала рассылку поклонникам клуба онлайн-карту с неверными координатами и вместо своего домашнего стадиона "Марсель Пико" поставило точку на местное кладбище, сообщает Спорт24.Ru. Едва ошибка была обнаружена, как в клубе тут же извинились.

В "Нанси" объяснили причину столь комичной ошибки: "Наша поздравительная открытка была электронным макетом. Когда он был создан, то стадион был перемещен на карту, и его координаты были изменены".

В ближайшие дни в клубе обещают отправить болельщикам поздравление с данными, которые выведут их на стадион.