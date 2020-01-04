Брачный возраст планируют скорректировать

В России могут снизить возраст вступления в брак, сейчас министерство юстиции работает над соответствующими поправками в российское законодательство – они включены в план законопроектной деятельности кабинета министров на 2020 год. Изменения могут коснуться ст. 13 Семейного кодекса и ст. 26 ФЗ "Об актах гражданского состояния".

В некоторых регионах РФ возраст вступления в брак отличается от возраста совершеннолетия. При наличии некоторых условий (их перечень утверждается местными законодательными органами) разрешено вступать в брак с 16, а то и с 14 лет. Но единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве пока нет.

На рассмотрение в Государственную думу законопроект может поступить уже в начале 2021 года.

Ранее ЮНИСЕФ (детский фонд при ООН) по-прежнему настаивает на ограничении возраста вступления в замужество 18 годами во всем мире. Специалисты фонда считают, что выйдя замуж, девочки вынуждены бросать школу и не могут получить даже начальное образование, что впоследствии приводит к их социальной изоляции.