Помпео анонсировал "широкий комплекс мероприятий" для защиты интересов США

Штаты продолжат создавать коалицию на Ближнем Востоке в связи с деятельностью иранских властей, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. И добавил, что в коалицию войдут Израиль и американские партнеры в Персидском заливе.

По словам Помпео, Белый дом считает иранские власти террористами, и для борьбы с ними будут введены экономические санкции. Кроме того, на Ближнем Востоке реализуется широкий комплекс мероприятий по защите американских интересов, сообщается на сайте Госдепартаменте США.

О создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе Госдепартамент США сообщил после задержании танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Присоединиться к коалиции выразили желание Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.