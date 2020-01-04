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4 января 202018:02

Житель Артема открыл огонь по детям из окна квартиры

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В приморском Артеме разыскивают злоумышленника, обстрелявшего из окна квартиры проходивших мимо подростков. Девочка и мальчик 10 и 15 лет соответственно получили ранения.

Инцидент произошел днем 3 января в районе дома 10 по Харьковской улице. Судя по характеру полученных травм, стрелок использовал пневматическое оружие. В настоящее время следователи пытаются установить место, откуда велась стрельба.

Пострадавших подростков доставили в больницу, после оказания помощи их отпустили домой. Региональное управление СКР начало доследственную проверку.

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