Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

В Санкт-Петербург прибыли пассажиры самолета из Тюмени, вынужденно севшего в Перми. Их доставили в Питер резервным бортом.

У самолета Red Wings, на борту которого было 176 пассажиров, случились проблемы с навигацией, уточняет ТАСС. Проводится проверка.