Россия и Китай осудили американский удар по Ираку

Министры иностранных дел России и Китая обсудили американский удар по Ираку, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани. Москва и Пекин считают эту атаку "противоправной акцией", обострившей ситуацию в регионе.

Сергей Лавров и Ван И подчеркнули недопустимость применения силы в нарушение Устава ООН, передает "Интерфакс". Высокопоставленные дипломаты анонсировали совместные шаги для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее и Сергей Лавров, и Ван И пообщались со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В ночь на 3 января американский беспилотник нанес ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб иранский военачальник. Устранили Сулеймани по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. Тегеран заявил, что отомстит Вашингтону. Ирак назвал случившееся "ударом в спину" и уже подготовил ответ.