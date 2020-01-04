Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. За сутки прокачают до 6 тысяч тонн нефти.

По его словам, в конце января – согласно оптимистичным прогнозам — уже начнется экспорт нефтепродуктов. Это зависит от скорости заключения договоров, передает "Интерфакс".

Однако из-за налогового маневра в РФ стоимость нефти для НПЗ в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну – на 5% к уровню цены 2019 года.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, стал спорным вопросом в отношениях Москвы и Минска. Ожидаемое увеличение цены на нефть и снижение экспортных пошлин на нефтепродукты приводит к дополнительным издержкам Белоруссии. Минск насчитал до 11 миллиардов долларов ущерба за 6 лет. Потери в 2019 и 2020 году оцениваются в 800 миллионов долларов, передает РИА Новости.