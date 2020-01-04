ЦСКА разгромил "Сочи" в выездном матче КХЛ

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем в Сочи, где местный одноименный клуб принимал столичный ЦСКА. Встреча ознаменовалась разгромной победой московских "армейцев". Итог – 7:1.

На протяжении матча подопечные Игоря Никитина не давали хозяевам выйти вперед. Сочинцы при счете 0:1 смогли лишь сравнять счет, однако во второй половине встречи хоккеисты ЦСКА забросили шесть безответных шайб и довели встречу до разгрома.

В составе красно-синих заброшенными шайбами отметились Иржи секач, Константин Окулов, Линжен Вей, а Кирилл Капризов и Сергей Толчинский оформил по дублю. Автором единственного гола у южан стал Сергей Шмелев.

По итогам матча у ЦСКА 65 очков и первая строчка Западной конференции. "Сочи" же с 41 баллов занимает девятую позицию Запада.