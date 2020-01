Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Чехии. В полуфинальном поединке российские хоккеисты нанесли поражение сборной Швеции. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу молодежной "Красной машины".

Соперники выдали в полуфинале настоящий триллер с лихо закрученным сценарием. Хоккеисты обеих команд только в первом периоде забросили четыре шайбы, Россия вела 3:1, но шведы смогли переломить ход встречи, сделать камбэк и повести 4:3.

Впрочем, россияне не отдали поединок и до финальной сирены смогли вновь выровнять положение на льду.

Yegor Sokolov goes top shelf and he nets his SECOND of the game for @russiahockey! TIE GAME! 4-4 #WorldJuniors pic.twitter.com/1NcNO2RGEC