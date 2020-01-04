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4 января 202019:55

Контактый зоопарк в Екатеринбурге накажут за покусанную енотом девочку

Контактый зоопарк в Екатеринбурге накажут за покусанную енотом девочку

Контактный зоопарк из Екатеринбурга "Вот енот" рискует стать первым заведением, владельцев которого могут наказать в соответствии с новым законом, сообщает программа "Вести. Дежурная часть".

Закон о контактных зоопарках вступил в силу 1-го января. Он практически запрещает деятельность подобных организаций. Новая норма нужна для того, чтобы защитить и животных, и посетителей.

Так, в пятницу енот покусал восьмилетнюю девочку из Екатеринбурга – зверек вцепился в ногу ребенка. На фотографии, которую сделали ее родители, хорошо видны следу зубов и серьезная гематома. Родные девочки уверяют, что выполнили все инструкции по безопасности. Им вернули только часть денег за посещение зоопарка.

Следственный комитет уже начал проверку по факту происшествия. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

 

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