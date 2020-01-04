В столице Ирака прогремел сильный взрыв

В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как результате американского авиаудара погиб высокопоставленный иранский военный Касем Сулеймани. Он погиб в районе международного аэропорта Багдада. Сейчас власти Ирака проводят проверку, кто мог проинформировать американцев о передвижениях Сулеймани.

США считают главу подразделения "Аль-Кудс" причастным к нападению на американское посольство в Багдаде, совершенное 31 декабря 2019 года.