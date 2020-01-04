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Послание Федеральному Собранию 52 минуты назад

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4 января 202020:40 Татьяна Ремезова

Стали известны ключевые темы послания президента парламенту

Стали известны ключевые темы послания президента парламенту

Президент подписал распоряжение, касающееся организации его предстоящего Послания Федеральному Собранию. Сегодня документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совместное заседание Госдумы и Совета Федерации будет созвано 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". На него также пригласят представителей других ветвей власти, членов Госсовета и глав религиозных конфессий.

Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян. Об этом сам президент сообщил ТАСС. Глава государства признался, что обеспокоен стагнацией реальных доходов населения и сейчас он занимается вопросами, связанными с преодолением этого застоя, борьбой с бедностью и сокращением числа людей с доходами на уровне минимального размера оплаты труда.

Послание Федеральному Собранию — обязанность главы государства, прописанная в Конституции. В нем президент ежегодно обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи перед правительством и парламентом.

В предыдущем послании Владимир Путин особо подчеркнул, что именно в начале этого года подведет первые итоги выполнения национальных проектов. Причем выводы о качестве и результатах работы исполнительной власти всех уровней будут делаться на основе оценок граждан.

Нацпроект "Демография". Его результаты увидеть и оценить проще всего.

В 2019 году более 270 тысяч семей стали получать ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка — средний размер выплаты составил 11,2 тысячи рублей.

Более 92 тысяч семей теперь получают ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующего ребенка, и это в среднем 10 с половиной тысяч рублей.

Семьи, у которых в 2019 году родился третий или последующий ребенок, имеют возможность получить от государства 450 тысяч рублей на погашение части ипотечного кредита.

В семье Корневых трое детей — Ульяна, Анна и Михаил. Сыну всего 7 месяцев, но, как будущий мужчина, он уже решил для семьи квартирный вопрос. Семья получила за 3-го ребенка 450 тысяч от государства и полностью погасила ипотечный кредит.

- Нужно было собрать стандартный пакет документов, что у нас трое детей, что у нас квартира в ипотеке. Обратились в свой банк: минут 20 все заняло, через 19 дней нам все выплатили.

Окрыленные такой поддержкой, Корневы на достигнутом решили не останавливаться.

- Планируем расширяться, для трех детей стало тесновато. Может, уже в этом году, планы есть!

В семье Кирневых из Тулы — двое сыновей и долгожданная дочка. Двухкомнатую квартиру взяли в ипотеку 4 года назад. Прямо перед Новым годом получили выплату и в первый рабочий день января внесут ее в счет кредита. Все быстро и никакой волокиты.

35 тысяч семей — у кого родился второй или последующий ребенок — смогли улучшить свои жилищные условия, оформив льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок кредита.

И в целом ставки по ипотеке в стране снизились: с 10 процентов в начале 2019-го — до 8,9 процента к наступившему 2020-му. Но это уже в рамках другого нацпроекта — "Жилье и городская среда".

Еще одна чувствительная и очень значимая для людей сфера — "Здравоохранение". Первичное звено стало предметом пристального внимания президента. Что удалось сделать в 2019-м?

Модернизация первичного звена начнется с 1 июля 2020-го. Из уже сделанного - открыты более 350 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий для жителей сельских населенных пунктов.

Жители Малой Скатовки в Саратовский области ждали новый ФАП больше 10 лет. Фельдшер Ольга Коломажина раньше принимала пациентов в здании старого клуба, без воды и отопления. Теперь — светлое и просторное помещение, несколько кабинетов.

В Ульяновской области благодаря нацпроекту появился крупнейший в мире центр ядерной медицины, где на одной площадке собраны все известные на сегодня методы протонного лечения опухолей. Комплекс зданий размещён на территории свыше 100 тысяч квадратных метров. Пока пациенты из родного региона, но со следующего года помощь онкобольным в Димитровграде будет оказываться бесплатно по полису ОМС.

Много сделано в образовании, науке и цифровой экономике. Но стоит обратить внимание и, например, на нацпроект "Культура".

Дом культуры "Ожерелье" 1953 года постройки, капремонта в нем не было ни разу. В рамках нацпроекта отреставрирован от фундамента до кровли.

- Дети ждали, родители тоже и вот, наконец, заходим в этот красивый зал.

А еще — Национальный молодежный симфонический оркестр, он создан в рамках нацпроекта по результатам всероссийского конкурса, в котором участвовала молодежь практически из всех регионов страны. Молодые работают с ведущими специалистами мирового класса и сами становятся исполнителями международного уровня. Это еще и кадровый резерв для лучших оркестров страны.

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