"Реал" обыграл соседей из "Хетафе"

Мадридский "Реал" в заключительном, 19 туре первого круга Ла Лиги встречался с другим представителем испанской столицы – "Хетафе". "Королевский клуб" добился крупной победы 3:0 на поле соперника.

Первый гол в ворота "Хетафе" организовала пара Тони Кроос – Рафаэль Варан. Немец навесил, француз пробил. Мяч залетел в ворота от перчаток Давида Сории, и мяч был записан на счет вратаря. Во втором тайме Варан снова точно пробил после передачи Крооса. Подвел черту в добавленное время Лука Модрич, которому ассистировал Федерико Вальверде – 3:0 в пользу "Реала".

"Королевский клуб" прервал серию из трех ничьих, набрал 40 очков и вышел на первое место. Однако его может потеснить "Барселона", если выиграет у соседей из "Эспаньола".