КХЛ. Рижское "Динамо" одержало победу над "Барысом"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился в Риге матчем между местным "Динамо" и "Барысом" из Астаны. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

На 13 минуте нападающий рижан Кирилл Слепец отправил шайбу в ворота гостей. Этот гол стал единственным в матче. "Динамо" победило с результатом 1:0.

Рижское "Динамо" набрало 31 очко и покинуло последнее двенадцатое место в Западной конференции. Рижане переместились на 11 строчку. "Барыс" с 55 очками остается на третьем место в Восточной конференции.