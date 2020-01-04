Российская молодежка вырвалась в финал чемпионата мира

Российская хоккейная сборная — финалисты чемпионата мира! На молодежном турнире в Чехии наша команда победила шведов со счетом 5:4. Встреча была непростой: соперник дважды вырывался вперед, а исход матча решился только в овертайме.

Три тысячи километров ради того, чтобы увидеть первый за четыре года выход молодежной сборной России в финал чемпионата мира. Эта компания болельщиков до Остравы добиралась из Ижевска на автомобиле. Три дня в пути, чтобы увидеть все матчи сборной России на традиционном новогоднем турнире.

Россиян в Остраве меньше, чем шведов, и уже тем более — канадцев. Наш соперник по полуфиналу сборная Швеции до этой субботы была лучшей командой на турнире — единственные со стопроцентным показателем, самая результативная сборная. Тем не менее, у букмекеров перед матчем шансы – 50 на 50, а болельщики в своих не сомневались.

Международная федерация хоккея называла матчи Россия-Швеция и Канада-Финляндия "сейсмическими полуфиналами". Так оно и получилось. Ярослав Аскаров пропустил уже на 16-й секунде первым же броском в створ. Далее россияне реализовали первое же большинство. Первую шайбу на турнире забросил Иван Морозов — 1:1. Далее за удар Денисенко в голову шведы до конца матча лишились своего лучшего бомбардира, а россияне получили возможность пять минут играть в большинстве. Александр Хованов — 2:1. После чего — грубая ошибка самого надежного вратаря чемпионата мира, и Егор Соколов с острого угла бросил точно в угол пустых ворот — и вот уже 3:1. Голевую феерию первого периода шведы поддержали, вновь реализовав большинство — 3:2 после первых двадцати минут.

Полуфинал Россия-Швеция превратился в соревнование по реализации большинства, эта игра продолжилась до середины третьего периода. Сначала во втором большинство у Швеции, трафик перед воротами Аскарова – и счет опять ничейный. И практически то же самое уже в начале третьего периода: опять большинство у шведов, опять трафик перед Аскаровым и опять результативный бросок от синей линии. Шведы вышли вперед — 4:3, а Ярослава Аскарова пришлось поменять на Амира Мифхатова. Далее он не пропустит ни одной шайбы.

Главное спасение — за пять минут до конца третьего периода. После трех подряд пропущенных шайб сборную России вернул в игру Егор Соколов: проход по левому флангу и лазерный по точности бросок над плечом вратарю в верхний ближний угол: 4:4, игра ушла в овертайм в формате три на три. А далее была блестяще забитая шайба от Ивана Морозова.

Сборная Россия — в финале, на площади перед ареной — гулянья российских болельщиков и поиск билетов на финал. Впервые с 2016 года молодежная сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира, теперь в воскресном финале всех ждет классика мирового хоккея – Россия-Канада. Лучше на турнире в Остраве и быть не могло!