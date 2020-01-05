Гол Дадонова не спас "Флориду" от поражения

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. "Флорида Пантерз" в гостях уступила "Баффало Сейбрз" 2:3.

Нападающий "Пантер" Евгений Дадонов забросил свою 17 в сезоне шайбу в конце встречи и смог лишь сократить отставание в счете. Его одноклубник Сергей Бобровский сыграл в воротах "Флориды" 25 минут, пропустил три шайбы и был заменен.

"Эдмонтон Ойлерз" в гостях выиграл у "Бостон Брюинз" 4:1. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке проиграл "Сан-Хосе Шаркс" 2:3. "Миннесота Уайлд" и "Виннипег Джетс" в основное время не выявили победителя – 2:2. Но в дополнительном периоде удача улыбнулась "Миннесоте" 3:2.