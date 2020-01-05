"Барселона" упустила победу над "Эспаньолом"

В Барселоне в матче 19 тура испанской Ла Лиге встретились две городские команды. Занимающий последнее место "Эспаньол" принимал одного из лидеров "Барселону". Встреча завершилась вничью 2:2.

"Эспаньол" вышел вперед в середине первого тайма. Капитан команды Давид Лопес отличился после розыгрыша углового. "Барселона" владела большим преимуществом, но прекрасно играл в воротах "попугаев" 38-летний Диего Лопес. Однако и он был вынужден капитулировать после удара Луиса Суареса на пятой минуте второго тайма. А через девять минут Артуро Видаль вывел "Барсу" вперед.

Чемпионы могли развить успех, но отлично играл Диего Лопес. На 75 минуте "сине-гранатовые" остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал Френки Де Йонг. А за две минуты до финального свистка китайский легионер "Эспаньола" У Лэй сравнял счет – 2:2.

"Барселона" набрала 40 очков и делит первое место с "Реалом". "Эспаньол" с 11 очками продолжает пребывать на последнем 20 месте.